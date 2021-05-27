Стартовала заготовка кормов

Архивное фото

Хотя в этом году погодные условия не благоприятствуют земледельцам, количество заготовленных кормов близко к тому, что было год назад.За летне-осенний период предстоит заложить 1,1 миллиона тонн сена, 13,5 миллиона – сенажа, в том числе чуть более 1 миллиона – в полимерной упаковке, 19,4 миллиона – силоса.