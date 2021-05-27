В целом по стране из запланированных 1,3 миллиона гектаров травы скошены на 6 процентах площадей. Разница в климатических условиях по регионам отражается на результатах. В Брестской области работы проведены на 14 процентах полей, Минской – 7, Гомельской и Гродненской – 4, Могилевской – 2, Витебской – на считаных гектарах.
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Хотя в этом году погодные условия не благоприятствуют земледельцам, количество заготовленных кормов близко к тому, что было год назад.
За летне-осенний период предстоит заложить 1,1 миллиона тонн сена, 13,5 миллиона – сенажа, в том числе чуть более 1 миллиона – в полимерной упаковке, 19,4 миллиона – силоса.
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Стартовала заготовка кормов
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