Стартовала серия пресс-туров по регионам Беларуси, направленных на развитие туризма. Первая – Могилевская область

Министерство информации начало серию республиканских пресс-туров по регионам Беларуси с целью развития внутреннего туризма. Также среди важнейших задач – консолидация общества в Год народного единства.

Первой гостей принимает Могилевская область. В центре внимания здесь находятся объекты ностальгического туризма.

Представители медийного сообщества из всех уголков страны сначала заглянули в Белыничский район, где посетили усадьбу «Глухариный ток» и художественный музей имени В. К. Бялыницкого-Бирули, затем перебрались в Могилев. Программа в областном центре включала прогулку по пешеходной улице Ленинской с такими знаковыми объектами, как площадь Звезд или здание бывшей классической мужской гимназии. Также журналисты увидели Могилевский кафедральный костел Святого Станислав, областной драмтеатр, Свято-Никольский женский монастырь и площадь Славы, где возложили цветы к Вечному огню.

– Несмотря на то что Могилевская область соседняя для нашей Гомельской, дальше близлежащих Глуска и Бобруйска я не выбиралась, – делится впечатлениями главный редактор Октябрьской районной газеты «Чырвоны Кастрычнік» Елена Старинович. – Если честно, не думала, что Могилев такой шикарный город. Я восхищена, я в восторге! Уже на въезде в регион отметила для себя, что здесь очень красиво, уютно, все сделано со вкусом. Теперь всем – от родственников и друзей до читателей газеты – буду рекламировать, чтобы сюда приезжали. Тем более наш городской поселок так интересно расположен, что от него до Минска, Гомеля и Могилева одинаковое расстояние – около 200 километров. Не оставили меня равнодушной и Белыничи. Отличный художественный музей, и сам райцентр сделан со вкусом. Красивый и уютный.

Елена вспоминает, как недавно к ним заглянул республиканский автопробег «Символ Победы»:

– Теперь я представляю, что эти ребята проехали всю Беларусь и сколько красоты они видели. Какая прекрасная наша страна! Хорошо, что появилось что-то подобное для журналистов. Мы и так любим нашу родину и знаем, что она прекрасна, но данный пресс-тур позволил лишний раз в этом убедиться.

Никогда ранее дальше Минска черту республики не пересекала и начальник отдела по взаимодействию со средствами массовой информации, делам религий и национальностей Гродненского облисполкома Татьяна Сергеева.

– Поездка превзошла все мои ожидания, – говорит она. – Почему-то сложился стереотип, что западная часть Беларуси более европейская, а ближе к востоку она осталась в советских воспоминаниях. Наконец он для меня развеялся. Неожиданно современные города, неожиданно современные районные центры. Все очень красиво и достойно. Есть планы вернуться в Могилев с дочкой. И даже больше! Следующим летом хотим провести отпуск с пользой – объехать все областные центры страны.

Далее в рамках пресс-тура запланировано посещение ОАО «Могилевхимволокно».