Стартовала республиканская акция «Неделя леса»

Республиканская добровольная акция «Неделя леса» продлится по 4 апреля. Мероприятие приурочено к Году малой родины и 75-летию великой Победы и проводится по инициативе Министерства лесного хозяйства.









Сегодня на открытии акции в мемориальном комплексе «Курган Славы» министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа вместе с аппаратом Министерства создал памятную аллею из саженцев ели на территории комплекса, участвовал в церемонии возложения цветов к мемориалу. Кроме того, в Волмянском лесничестве ГЛХУ «Смолевичский лесхоз» сегодня высадят 2,3 гектара нового леса.

- Для нас эта акция особенная ввиду непредсказуемой весны. В этом году мы рано начали посадку. В настоящий момент уже имеем более 50 процентов весенней плановой посадки. Приятно, что акцию поддерживают. Активно участвуют школьники и трудовые коллективы. Люди, создавая леса, делают благородное дело.









В ближайшую неделю в лесах Беларуси планируется высадить более семнадцати миллионов деревьев на площади в три с половиной тысячи гектаров. Со старта акции насчитывает более 40 тысяч участников, в том числе волонтеров.

В Беларуси республиканская добровольная акция "Неделя леса" проводится уже в 13-й раз. Чтобы стать участником, нужно обратиться в ближайший лесхоз, в котором выдадут инвентарь и саженцы.







