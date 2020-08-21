Стартовала акция «Женщины за единство и мир»

В музее Минского метрополитена сегодня стартовала акция общественного объединения «Белорусский союз женщин» под названием «Женщины за единство и мир». Место встречи выбрано не случайно: Минский метрополитен – это одна из организаций, где трудится много женщин, здесь действует крупная первичная ячейка Белорусского союза женщин. К соратницам присоединились представительницы районных организаций Минска. Старт акции дала Марианна Щеткина, председатель Белорусского союза женщин:

– Мы собрались здесь, чтобы сказать, что женщины выступают за мир и единство в стране. Мир -- это самое главная ценность для человека. Мы всегда гордились своим единством. Но сейчас нас всех охватило чувство тревоги. Мы понимаем, что наша страна стоит на грани раскола, ожесточения, непонимания. Женщины всегда против насилия, и физического, и психологического. Закон для всех один. Те, кто его преступил, должны быть наказаны. Но это следует решать на правовом поле, а не в кулачном бою. Через неделю День знаний, первое сентября. Белорусский союз женщин всегда помогал тем, кто нуждается, собрать детей в школу. Но сейчас у нас нет главного – чувства безопасности. Поэтому мы, женщины, говорим: недопустимы беспорядки на улицах, недопустимы угрозы, недопустимо унижение учителей! Женщины призывают к мирному решению всех вопросов. Мы просим всех оставаться такими, какими нас знает весь мир: доброжелательными, умеющими слышать, отзывчивыми, миролюбивыми. Все мы разные, но у нас одна страна. Сохраним единство – сохраним мир.

Жанна Романович, председатель Минской городской организации Белорусского союза женщин, отметила, что это общественное объединение всегда было вне политики. Но сейчас женщины не могут оставаться в стороне от происходящих в стране событий:

– Мы понимаем, что важно сохранить единство в стране, мир, чтобы мы могли по-прежнему спокойно работать, заниматься домом, семьей, насущными вопросами, чтобы наши старики не боялись за свое настоящее, чтобы трудовые коллективы работали стабильно, ведь только благодаря труду можно достичь благополучия. Мы признаем, что есть разные мнения, в республике живут люди разных национальностей, разного мировоззрения, с разными представлениями о жизни. Мы не говорим сегодня о политике. Мы только просим всех: «Пожалуйста, давайте сохраним страну!»

Акцию «Женщины за единство и мир» поддержат все областные, районные и первичные организации Белорусского союза женщин. Их делегации посетят трудовые коллективы страны.