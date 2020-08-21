Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.52
EUR: 2.98
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Стартовала акция «Женщины за единство и мир»

Стартовала акция «Женщины за единство и мир»

В музее Минского метрополитена сегодня стартовала акция общественного объединения «Белорусский союз женщин» под названием «Женщины за единство и мир». Место встречи выбрано не случайно: Минский метрополитен – это одна из организаций, где трудится много женщин, здесь действует крупная первичная ячейка Белорусского союза женщин. К соратницам присоединились представительницы районных организаций Минска. Старт акции дала Марианна Щеткина, председатель Белорусского союза женщин:

– Мы собрались здесь, чтобы сказать, что женщины выступают за мир и единство в стране. Мир -- это самое главная ценность для человека. Мы всегда гордились своим единством. Но сейчас нас всех охватило чувство тревоги. Мы понимаем, что наша страна стоит на грани раскола, ожесточения, непонимания. Женщины всегда против насилия, и физического, и психологического. Закон для всех один. Те, кто его преступил, должны быть наказаны. Но это следует решать на правовом поле, а не в кулачном бою. Через неделю День знаний, первое сентября. Белорусский союз женщин всегда помогал тем, кто нуждается, собрать детей в школу. Но сейчас у нас нет главного – чувства безопасности. Поэтому мы, женщины, говорим: недопустимы беспорядки на улицах, недопустимы угрозы, недопустимо унижение учителей! Женщины призывают к мирному решению всех вопросов. Мы просим всех оставаться такими, какими нас знает весь мир: доброжелательными, умеющими слышать, отзывчивыми, миролюбивыми. Все мы разные, но у нас одна страна. Сохраним единство – сохраним мир.

Жанна Романович, председатель Минской городской организации Белорусского союза женщин, отметила, что это общественное объединение всегда было вне политики. Но сейчас женщины не могут оставаться в стороне от происходящих в стране событий:

– Мы понимаем, что важно сохранить единство в стране, мир, чтобы мы могли по-прежнему спокойно работать, заниматься домом, семьей, насущными вопросами, чтобы наши старики не боялись за свое настоящее, чтобы трудовые коллективы работали стабильно, ведь только благодаря труду можно достичь благополучия. Мы признаем, что есть разные мнения, в республике живут люди разных национальностей, разного мировоззрения, с разными представлениями о жизни. Мы не говорим сегодня о политике. Мы только просим всех: «Пожалуйста, давайте сохраним страну!»

Акцию «Женщины за единство и мир» поддержат все областные, районные и первичные организации Белорусского союза женщин. Их делегации посетят трудовые коллективы страны.

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подпишись на SB.BY в один клик
Фото: Алексей МАТЮШ
Версия для печати
Новости и статьи
Наши военные сражаются за звание лучших на VI Армейских международных играх
В Могилеве при пожаре погиб пожилой мужчина
Четыре неиспользуемых объекта недвижимости проданы на аукционах в Минской области
Рабочие промышленных предприятий хотят трудиться и не поддерживают призывы к забастовкам
Как быть, если наследство с долгами?
Масштабный фестиваль авиации, флота и спорта пройдет под Брестом
Инженеры-таксаторы каждый день преодолевают пешком по 15–20 км
Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии
Картина дня: рабочая поездка Президента, обращение к парламентариям ЕС и итоги вступительной кампании
Cемейная пара Ивановских из Копыля открыла автомойку с самообслуживанием. Мы съездили помыть машину к молодым предпринимателям
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Самозванцы
Метаморфоза предателей и палачей белорусов в творцов белорусского культурного «возрождения» 1941—1944 годов
Взгляд извне: иностранные СМИ - о ситуации в Беларуси
Коронавирус повлиял на наркоситуацию в стране. Разбираемся, что к чему
Куда ведет нас бело-красно-белый флаг?
В четырех областях страны завершается массовая уборка зерновых
Это Сочи? Корова вышла из моря и удивила туристов - видео
Уникальное природное явление попало на видео на Филиппинах
В Австралии нашли сверхбольшие золотые самородки
Установлен новый мировой рекорд скорости интернета
Минский хлебозавод № 4: «А если мы остановимся — что вы будете есть?»
мнение
Елена ЯСКО
Кто улюлюкает на рабочий класс
«Севилья» одолела «Интер» в финале Лиги Европы
История о том, как оппозиционные СМИ множат фейки
Лидер недавно образованного стачечного комитета Дмитрий Куделевич нашелся в Украине
Жук: страна должна развиваться, но без давления извне и с участием всего общества
Эйсмонт: выход из Союзного государства - это строительство забора между экономиками Беларуси и России
"А включат ли там наши каналы?" - "Клуб редакторов" о предложении транслировать ТВ стран Балтии
Жук о причинах давления на госСМИ: это очень влиятельный ресурс, который мешает оболванивать граждан
Шесть человек погибли в результате нападения в Южном Судане
В отношении 46 граждан возбуждены уголовные дела за насилие над милиционерами
Заседание комиссии по иранской ядерной сделке пройдет 1 сентября в Вене
мнение
Михаил КУЧКО
Хирург оперирует только единомышленников?
Евразийская экономическая интеграция позволяет усилить конкурентные преимущества белорусских производителей
Брестское «Динамо» неожиданно проиграло «Белшине» в чемпионате Беларуси по футболу
ВОЗ: надеемся победить пандемию менее чем за два года
Автопробег в Минске #ЗаБеларусь сняли с воздуха
Экспорт российской вакцины от коронавируса может начаться весной 2021 года
Эксперты: заводы будут вначале приватизированы, а потом уничтожены
Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в российском Ярославле
"Экономика против забастовок" - масштабная акция стартовала в Гомеле. Фотофакт
В Рогачевском районе в ДТП с двумя иномарками пострадали три человека, пассажира доставали спасатели
От намеренных наездов авто пострадали 12 милиционеров - МВД
Автопробег "За Беларусь" прошел в Минске
В Гомеле пройдут школьные базары
В Бобруйске нетрезвый пассажир авто ударил сотрудника ГАИ
Авторы
СКАНИРУЙТЕ