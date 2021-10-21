Стартовал республиканский форум музеев учреждений образования «Память народа в надежных руках»

Патриотическое воспитание детей и молодежи занимает важное место в системе образования страны. С помощью педагогов мальчишки и девчонки узнают о подвигах белорусов в Великой Отечественной войне, учатся бережному отношению к памяти народа и формируют собственное отношение к событиям прошлого и современности. Чтобы знать больше о том или ином событии, ребята посещают музеи, в том числе школьные. Почти 1500 таких учреждений работает в нашей стране, и их деятельность интересна не только профессионалам сферы, но и тем, кто увлекается мировой и отечественной историей.





Поделятся достижениями и новациями музеи Беларуси в этом году 21 и 22 октября. Форум организован Республиканским центром экологии и краеведения при поддержке Министерства образования. Часть мероприятий подготовлена специально для учеников и педагогов. Для них запланированы выставки-презентации, интерактивные экскурсии, занимательные лекции и конференции в офлайн и офлайн-форматах.

- Тема патриотизма сегодня звучит особенно актуально, поскольку детство и юность – самая благодатная пора для привития священного чувства любви к родине, - отметил начальник главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Эдуард Томильчик. – Знакомить с историей подрастающее поколение важно и нужно как можно раньше, что и делают специалисты музеев по всей стране.

Помимо мероприятий для школьников, для работников отрасли запланированы демонстрационные и диалоговые программы, а также конкурс профессионального мастерства. Участники поделятся опытом музейной работы и будут отмечены сертификатами организаторов.