В Токио в финале триатлона катер чуть не задавил спортсменов, передает журналист Джо Помплиано в своем аккаунте в Twitter.
Перед началом соревнований двухмоторный катер оказался в непосредственной близости к месту старта. Когда прозвучал выстрел стартового пистолета, участники нырнули в воду, в то время как катер попытался развернуться. К счастью, винты не задели никого из спортсменов, однако пришлось давать рестарт.
Напомним, Кристиан Блумменфель из Норвегии выиграл соревнования по триатлону на Олимпийских играх в Токио. Он показал результат 1:45.04. На втором месте финишировал британец Алекс Йи (1:45.15). Замкнул тройку представитель Новой Зеландии Хейден Уайлд (1:45.24).
Видео: twitter.com/JoePompliano
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Старт триатлона на Олимпиаде-2020 едва не закончился трагедией
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