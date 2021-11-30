Старший инспектор штаба Партизанского РУВД Минска – о работе, семейной династии и профессиональном празднике

Отец Виктории Юрий Соболев работал старшим оперативным дежурным оперативно-дежурной службы Осиповичского РОВД Могилевского области. Дочь решила пойти по стопам папы и также посвятила жизнь милиции. Начинала в Первомайском отделе Департамента охраны Минска, после стала участковым инспектором ИДН Первомайского РУВД. Сейчас Виктория занимает должность старшего инспектора штаба Партизанского РУВД. Адаптироваться в работе помогали знания и опыт, приобретенные за годы службы в разных подразделениях:В этом году Виктория впервые отмечает День образования штаба органов внутренних дел и поздравляет коллег: