Старший инспектор штаба Партизанского РУВД Минска – о работе, семейной династии и профессиональном празднике

Отец Виктории Юрий Соболев работал старшим оперативным дежурным оперативно-дежурной службы Осиповичского РОВД Могилевского области. Дочь решила пойти по стопам папы и также посвятила жизнь милиции. Начинала в Первомайском отделе Департамента охраны Минска, после стала участковым инспектором ИДН Первомайского РУВД. Сейчас Виктория занимает должность старшего инспектора штаба Партизанского РУВД. Адаптироваться в работе помогали знания и опыт, приобретенные за годы службы в разных подразделениях:
– Вначале возникали трудности, но без них неинтересно. Моя задача – координировать деятельность подразделений райотдела: проводить анализ их деятельности, давать им оценку, оказывать практическую помощь, находить недостатки и просчеты в работе всей системы, предлагать пути их устранения и совершенствования служебной деятельности.
В этом году Виктория впервые отмечает День образования штаба органов внутренних дел и поздравляет коллег:
– Всем сотрудникам штабных подразделений хочу пожелать свежих идей, мудрых мыслей, крепкого иммунитета, мира в семье и вокруг.