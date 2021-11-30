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  2. Старший инспектор штаба Партизанского РУВД Минска – о работе, семейной династии и профессиональном празднике

Старший инспектор штаба Партизанского РУВД Минска – о работе, семейной династии и профессиональном празднике

30 ноября в нашей стране отмечается День образования штаба органов внутренних дел. В свой профессиональный праздник старший инспектор штаба Партизанского РУВД Минска старший лейтенант милиции Виктория Крюк рассказала о работе. 


Отец Виктории Юрий Соболев работал старшим оперативным дежурным оперативно-дежурной службы Осиповичского РОВД Могилевского области. Дочь решила пойти по стопам папы и также посвятила жизнь милиции. Начинала в Первомайском отделе Департамента охраны Минска, после стала участковым инспектором ИДН Первомайского РУВД. Сейчас Виктория занимает должность старшего инспектора штаба Партизанского РУВД. Адаптироваться в работе помогали знания и опыт, приобретенные за годы службы в разных подразделениях:

– Вначале возникали трудности, но без них неинтересно. Моя задача – координировать деятельность подразделений райотдела: проводить анализ их деятельности, давать им оценку, оказывать практическую помощь, находить недостатки и просчеты в работе всей системы, предлагать пути их устранения и совершенствования служебной деятельности.

В этом году Виктория впервые отмечает День образования штаба органов внутренних дел и поздравляет коллег:

– Всем сотрудникам штабных подразделений хочу пожелать свежих идей, мудрых мыслей, крепкого иммунитета, мира в семье и вокруг.
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