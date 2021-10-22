Старовойтов: коронавирусная истерия, которая возникает из-за рубежа, является поводом подорвать Беларусь изнутри

Такое мнение в эфире "Панорамы" на "Беларусь 1" выразил начальник главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома Александр Старовойтов.
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– Независимость Беларуси для многих – кость в горле. И коронавирусная истерия, которая возникает сегодня из-за рубежа, является поводом, чтобы подорвать нашу страну изнутри. Начнем болеть – тут же уменьшается количество людей, которые находятся на рабочих местах. Соответственно, отсюда уменьшается количество продукции. Затраты, которые идут на помощь здравоохранению, – огромные, но государство тратит эти средства для того, чтобы спасти свое население, – подчеркнул Андрей Старовойтов.
Специалист отметил, что белорусам ни в коем случае нельзя поддаваться на посторонние призывы, которые пытаются нарушить стабильность в стране, а также под маркой болезни развалить внутреннюю структуру страны.