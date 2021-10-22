Старовойтов: четвертая волна коронавируса не стала для нас неожиданностью, мы к ней готовились

– подчеркнул Александр Старовойтов.Специалист добавил, что последние несколько недель в Беларуси из-за штамма вируса «дельта» был резкий подъем заболеваемости. Однако, по словам Старовойтова, на этой и следующей неделе ожидается стабилизация процесса с последующим снижением заболеваемости:, – сказал Александр Старовойтов.Начальник главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома также рассказал о работе региональных штабов по реагированию на ситуацию с коронавирусом: