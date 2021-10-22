Старовойтов: четвертая волна коронавируса не стала для нас неожиданностью, мы к ней готовились

О том, как справляются с четвертой волной COVID-19 в регионах рассказал начальник главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома Александр Старовойтов в эфире программы «Панорама» на «Беларусь 1».
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– Медицина, как и все экстренные службы, должна находиться в постоянной готовности. И очередная волна не явилась для нас какой-либо неожиданностью. К ней мы готовились. На сегодняшний день у нас около 10 600 коек, которые располагаются на территории учреждений здравоохранения Могилевской области. Более 2300 точек кислорода, более 270 аппаратов ИВЛ. Достаточное количество врачей, медицинских сестер, которые могут оказать медпомощь в любых условиях, – подчеркнул Александр Старовойтов.
Специалист добавил, что последние несколько недель в Беларуси из-за штамма вируса «дельта» был резкий подъем заболеваемости. Однако, по словам Старовойтова, на этой и следующей неделе ожидается стабилизация процесса с последующим снижением заболеваемости:
– В эту волну мы имеем такой инструмент, как вакцина. Она помогает провести специфическую профилактику заболевания. Посмотрев на тех пациентов, которые находятся в учреждениях здравоохранения области, посчитав количество (сколько у нас вакцинированных лечится в больницах и сколько невакцинированных), могу сказать, что вакцинированных у нас не более 1,5%. Из тех людей, которые лежат в реанимации, нет ни одного вакцинированного. То есть вакцина сегодня является инструментом, который позволяет заболеванию протекать в легкой форме, – сказал Александр Старовойтов.
Начальник главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома также рассказал о работе региональных штабов по реагированию на ситуацию с коронавирусом:
– Штаб – это коллективный орган, который координирует все силы, направленные на борьбу с COVID-19. Это не только лечение, но и профилактика, отслеживание контактов первого уровня, определение сил и средств, которые необходимы для борьбы с коронавирусной инфекцией. Необходимо перестроить предприятие на производство средств защиты – и штаб дает команду на перепрофилирование данных предприятий. Распределение сил и средств медицины – это наша прерогатива. Мы тоже входим в этот штаб.