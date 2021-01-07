Старинное Рождество в Несвижском замке - стрим

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Присоединяйтесь 7 января в Рождество к стриму «СБ ТВ» из музея-заповедника «Несвиж»! Вас ожидает не только увлекательная экскурсия по древнему замку, но и встречи с Радзивиллами, которые из разных веков на короткое время заглянут в фамильный дворец. Старинная рождественская традиция, с которой сегодня познакомят обитатели замка, называется Кулиги. От Рождества до Великого поста дружеские компании объезжали имения и дворцы, где проводили по несколько дней. Хозяин принимал гостей со всей щедростью, на которую был способен. Кроме праздничного стола готовили специальные рождественские развлечения. Смотрите в прямую видео-трансляцию на сайте SB.BY и в группах @sbbytoday, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал!Начало:Продолжение: