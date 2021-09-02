Стариков: страны Балтии и Польша не выполняют обязательств по защите беженцев

Об этом заявил литовский политолог Александр Стариков в эфире программы "Панорама" на телеканале "Беларусь 1".
Помимо стычек с мигрантами и жесткого поведения относительно беженцев силовиков и пограничников, он указал на гуманный кризис европейских ценностей.
– И Евросоюз выжидает, замалчивая ситуацию, чтобы не подыгрывать ни Москве, ни Минску в их объективной и обоснованной критике таких действий литовцев и поляков. Так, ЕСПЧ обязал Латвию относиться иначе к мигрантам, латыши имплантировали эти рекомендации ЕСПЧ в свой закон о ЧС. То есть накормить и обогреть. А именно соблюдать обязательства, которые прибалты и поляки брали на себя в ходе подписания вхождения в конвенцию по беженцам. От них не требуют большего, просят только выполнять то, что те на себя взяли, – высказался Стариков.
– Это касается и Литвы, в отношении которой Совет Европы и комиссар Совета Европы Дуня Миятович высказалась жестко и предметно: соблюдайте правила, относитесь к ним как к людям. Мы слышали и призывы стрелять в беженцев, мы видели, как на границе их травят собаками. Мы видели, как их избивают. Сейчас прибалты, опять-таки нарушая конвенции, выталкивают их на приграничную полосу. Люди находятся в ловушке, в западне между двумя границами – белорусско-польской и белорусско-литовской –без еды, они мерзнут, голодают. У них нет жилья, там есть дети, беременные женщины. Где, спрашивается, прибалтийский и европейский гуманизм о правах человека, которому они так рьяно обучали Беларусь, Украину, Россию и продолжают это делать? – задался вопросом специалист.
Фото: скриншот