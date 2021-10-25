Политолог: Польша не покинет Евросоюз, учитывая уровень ее зависимости

Такое мнение высказал политолог, руководитель информационного агентства Baltnews Андрей Стариков в эфире программы "Понятная политика" на "Беларусь 1".
– Я не думаю, что Польша покинет Евросоюз, учитывая уровень ее зависимости. Но конфликт может дозреть до такой степени, что ЕС пошлет Польшу вон из своей семьи, потому что дальше это будет угрожать всему организму, его полному развалу и распаду. Это как конечность, пораженная гангреной. Ее нужно отрубить, чтобы сохранить то, что осталось, – отметил он.
Фото: скриншот из видео