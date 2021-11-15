Стариков о ситуации на границе: Беларусь будучи под давлением помнит о человеке и пытается его защитить

Об этом заявил политолог, руководитель информационного агентства BALTNEWS Андрей Стариков в эфире телеканала "Беларусь 1".
- Конфликт приобретает политический измерение, намеренно, посредством поляков и литовцев. Военные туда тянут НАТО. За всем этим флером теряется человек. Мы могли наблюдать, как Европа дискредитировала себя буквально за месяц, растратив все гуманистическое. Весь тот пафос о правах, свободах и защите людей - этого не осталось. На этом фоне, конечно, белорусская сторона выглядит максимально презентабельно и будучи под колоссальным давлением помнит о человеке и пытается как-то его защитить: гуманитарной, медицинской помощью, созданием и развертыванием нормальных лагерей для временного проживания. Беларусь пытается не политизировать ситуацию и как-то совместно ее решать, - отметил Андрей Стариков.