Старейшина лагеря беженцев: мы потеряли много людей, многие без связи из-за отсутствия сим-карт

Об этом телеканалу "Беларусь 1" рассказал старейшина из лагеря беженцев по имени Бади.
- Очень много людей мы потеряли, они не могут выйти на связь, так как у них нет сим-карт. Многие потеряли телефоны. Мне передали, что в Польше нашли 11 человек: все они погибли. Среди них был и маленький ребенок. Национальность этих людей не установлена, они были без документов. Я знаю таких и у нас в лагере - они потеряли паспорта. Мы пытаемся установить их национальность, но без паспортов это сделать сложно. Мы будем обращаться к польским властям за помощью, - сказал он.