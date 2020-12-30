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  2. Станцию обезжелезивания воды открыли в агрогородке Кадино Могилевского района

Станцию обезжелезивания воды открыли в агрогородке Кадино Могилевского района

В канун Нового года сбылось давнее желание жителей агрогородка Кадино и деревни Тараново. Сегодня здесь ввели в эксплуатацию станцию обезжелезивания воды, и в дома более чем 2 тысяч человек поступила чистая питьевая вода. 


Долгое время качество воды в этих населенных пунктах оставляло желать лучшего, на что неоднократно сетовали местные жители.
– Вода в кране была рыжая, и не то что приготовить еду, даже постирать белье было проблемой, – рассказывает местная жительница Тамара Романовская. – Белые вещи возили в стирку к детям в Могилев, приходилось регулярно чистить от ржавчины стиральную машину и бойлер. Надеюсь, что эти хлопоты останутся в уходящем году.


– Чтобы еду приготовить или чай попить, нужно было ходить за водой в колонку, – присоединяется к беседе жительница агрогородка Римма Иванова. – Летом это еще полбеды, а вот зимой настоящая проблема. А теперь у нас совсем другая жизнь начнется и ежедневные хлопоты станут намного проще. 


На торжественном открытии объекта присутствовали заместитель председателя Могилевского облисполкома Андрей Шулейко и депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Наталья Тарасенко.

В обращении к сельчанам Андрей Шулейко отметил, что вода, которая сегодня поступила в их дома, полностью соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, а станция – достойный подарок жителям к Новому году.


Депутат Наталья Тарасенко, которая к тому же сама проживает в Кадино, поздравила односельчан со значимым событием и пожелала всем здоровья и благополучия в Новом году.

В целом же за прошедший год в Могилевской области построено более 50 станций обезжелезивания.






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Фото: САЗОНОВ Андрей
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