Михаил Малашенко: «АЭС заставит нас выйти на качественно новый уровень распределения электроэнергии, потребления и внедрения новых технологий»





Работа по снижению потребления топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) — повышения энергоэффективности существующих и новых промышленных линий и технологий — ведется в стране четверть века. Высоты, которых удалось достичь за это время, впечатляют. Но с вводом АЭС перед страной и промышленностью стоит новая задача — максимально снизить потребление ископаемых углеводородов, заместив их электрической энергией. И, по прогнозам, уже в 2025 году потребление электроэнергии вырастет с 38 млрд кВт/ч до 42 — в 2030 году. Где в этой работе точки соприкосновения, у руководителя Департамента по энергоэффективности Михаила Малашенко узнавала корреспондент «Р».

Новая госпрограмма дает дополнительный стимул

Еще одно направление, которое позволит увеличить потребление электроэнергии от АЭС, — внедрение компрессионных тепловых насосов. Почему именно их и чем нам не угодили электрокотлы? Департамент по энергоэффективности ко всем задачам подходит с экономической точки зрения. Важно, что с использованием таких насосов, учитывая установленные МАРТ и Минэнерго привлекательные тарифы на электроэнергию для такого оборудования, себестоимость конечного продукта можно снизить с 200 до 70—80 рублей. Дело в том, что с этим оборудованием эффект преобразования электрической энергии в тепловую равен трем. То есть из 1 кВт/ч электрической мы получаем 3 кВт/ч тепловой энергии. В традиционных электрических котлах этот коэффициент меньше и составляет 0,95 процента. Да, насосы — технология не из дешевых. Но при созданных тарифных условиях они обязательно получат свое развитие. По планам эту продукцию будут выпускать на белорусской земле и она — полностью отечественного производства. Думаю, следующая пятилетка и новая госпрограмма «Энергосбережение» дадут необходимый стимул к развитию этого направления в стране.







С вводом АЭС перед страной и промышленностью стоит новая задача — максимально снизить потребление ископаемых углеводородов, заместив их электрической энергией.

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В ногу со временем

Строим и экономим

— Работа по составлению таких прогнозов началась еще в прошлую пятилетку. Департамент по энергоэффективности ответственен за координацию мероприятий по увеличению энергопотребления в нашей стране в соответствии с постановлением Совета Министров № 169. Последние изменения в документ вносились в нынешнем году. Межотраслевой комплекс мер по увеличению энергопотребления в стране был актуализирован с учетом нынешней ситуации. По этому комплексу запланировано более 150 мероприятий, которые касаются увеличения потребления электроэнергии, модернизации действующих производств, ввода в эксплуатацию новых объектов и предприятий. Предполагаем, что 2,780 млрд кВт/ч электроэнергии будут добавлены в «копилку» энергопотребления только за счет этих мероприятий.Мы постоянно держим руку на пульсе, проводим мониторинг модернизации производств на отечественных предприятиях, в том числе частной формы собственности — в «Великом камне», наших свободных экономических зонах, на строительстве новых объектов. Речь не просто о крупных проектах, которые увеличат электропотребление, но и позволят нам экономить импортируемые углеводородные ТЭР. Там, где мы получаем в симбиозе и инвестиции, и инновации, и электропотребление. В качестве примера могу привести Минский моторный завод и его линию по производству высокопрочного чугунного литья в Столбцах, БЕЛАЗ и линию окрашивания узлов оперения автосамосвалов грузоподъемностью до 320 тонн. Это проекты, которые должны быть завершены до конца года.Есть еще один новый подход. Теперь при проведении энергетических исследований на предприятиях аудитор будет обязан рассмотреть вопрос по увеличению электропотребления: замене технологий, которые используют пар, природный газ и другие ископаемые виды топлива, с перспективой их замещения электрической энергией. Конечно, в первую очередь речь идет не просто о замещении. Нужно понимать, что технологии, заряженные на использование электрической энергии, дают целый ряд преимуществ. Это более высокая точность обработки, снижение брака, уменьшение потребления энергоресурса как такового. Особенно с использованием электроэнергии выигрывает металлообработка, поскольку здесь можно точечно обрабатывать нужный участок изделия, что не позволяют технологии на природном газе. То есть, увеличивая электропотребление, мы экономим энергоресурсы и повышаем конкурентоспособность нашей продукции.— Заинтересованность от предприятий есть. Но когда объемы производства снижаются, у предприятий зачастую отсутствуют свободные средства, которые они могли бы направлять на развитие и модернизацию. При этом мы, понимая ситуацию, намерены оказывать финансовую помощь первым предприятиям из средств республиканского бюджета. Мы уже наметили их круг. В первую очередь это организации, которые занимаются металлообработкой.— Если мы говорим о международном опыте, это в первую очередь гибкая тарифная политика. То, что позволяет как населению, так и промышленным предприятиям переходить на потребление в часы наименьших нагрузок.Например, во Франции, где около 80 процентов энергосистемы — это АЭС, в ночные часы тарифы на электроэнергию доходят до нуля, а в отдельные моменты и со знаком минус. Можно кивать на то, что это богатая страна и нам так не жить. Нет, дело в том, что гибкая тарифная политика дает толчок развитию других сегментов экономики. Например, умных электрических сетей, так называемых Smart grid, блокчейн-платформ, накопителей электроэнергии. Когда даже не промышленному предприятию, а муниципальному образованию экономически выгодно устанавливать накопители электроэнергии, потреблять ее с нулевым или отрицательным тарифом в часы, когда та стоит дорого. Это технологии, новые высококвалифицированные рабочие места. В этом сегменте участвуют и физические лица, которые создают сети малой мощности, объединяясь в виртуальную систему, помогая тем самым энергосистеме проходить часы минимумов и максимумов, зарабатывая деньги. Это дает стимул трансформации и производственного процесса, когда промышленному предприятию энергоемкие технологические процессы без участия людей выгодно переводить на работу в ночные часы.— Беларусь также движется в этом направлении. Взять хотя бы тепловые насосы. Правда, если мы делаем пока первые шаги, то, например, в Дании есть отдельные города, где отопление, горячее водоснабжение и кондиционирование полностью обеспечено за счет этих технологий. И к нам идут эти технологии в многоквартирный жилой фонд, также завязанные не только на накоплении электроэнергии, но и преобразовании ее в тепловую энергию. Создана гибкая тарифная сетка. Могу сказать, что сегодня цены на отопление и горячее водоснабжение для населения в частном секторе достаточно выгодные. Один кВт/ч электроэнергии при раздельном учете составляет две-три копейки. Это гораздо дешевле, чем природный газ, а по затратам сопоставимо с дровами или торфом. То есть мы движемся в ногу со временем.— Использование электроэнергии на эти цели экономически оправданно. Особенно когда речь идет о территориях, где отсутствует система централизованного теплоснабжения. Там, где нет возможности протянуть сети тепломагистралей, обеспечив дом теплом и горячей водой. В этом случае намного проще подвести электросеть. В особенности если вблизи отсутствуют тепловые сети, имеющие запас по мощности.— Многие, говоря о возобновляемых источниках энергии (ВИЭ), представляют лишь энергию ветра и солнца. Но вопрос нужно рассматривать в другой плоскости: максимально использовать местные энергоресурсы — древесное топливо, торф, RDF, добываемые на нашей территории нефть и природный газ. Должны ли мы с вводом АЭС снизить их потребление? Да, если мы говорим о нашем углеводородном топливе — нефти и газе, так как объемы их добычи по объективным причинам ежегодно снижаются. Основную ставку мы делаем на био- или древесное топливо. В 2018 году доля выработки тепловой энергии в системе ЖКХ с использованием древесного и торфяного топлива составила 43,5 процента. В 2019 году цифра превысила 46,5 процента. В 2020-м — более 50. Что в этом ключе в связи с вводом АЭС должно измениться? Ничего.Тот факт, что мы движемся в правильном направлении, подтверждает и европейский опыт. Например, в Великобритании в ноябре принят стратегический документ — план из 10 пунктов зеленой промышленной революции о важных направлениях развития страны в секторе энергетики до 2030 года. В частности, в документе первым пунктом предусматривается развитие ветроэнергетики. К 2030 году они планируют в 4 раза увеличить мощность ветрогенерации и достичь показателя в 40 гВт. Это практически вчетверо по установленной мощности больше всей нашей энергосистемы. Вторым пунктом плана делается ставка на использование в сфере энергетики водорода и новых технологий (к 2030 году — 4 гВт новых мощностей на водороде). Третье и важнейшее направление — строительство АЭС и увеличение использования ядерной энергии. И все эти пункты, а их всего десять, не противоречат, а дополняют друг друга.Так что и наши планы по развитию ВИЭ остаются амбициозными и стратегическими. Хотя пока, в частности, в выработке топливной энергии с использованием биомассы мы еще отстаем даже от соседей. Все думают, что АЭС лишит нас планов на местные виды топлива. Вовсе не так. Другое дело, что она заставит нас выйти на качественно новый уровень — распределения электроэнергии, потребления, развития производств, внедрения новых технологий.