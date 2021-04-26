Станислав Лупоносов объявлен в розыск – СК

Действия обвиняемого квалифицированы следствием по ст. 352 (несанкционированное копирование информации, хранящейся в компьютерной системе, сети и на машинных носителях, повлекшее причинение существенного вреда) УК.Прокурором санкционировано применение к обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Он объявлен в розыск, расследование уголовного дела продолжается.