"Стандартный набор заезженных клише" - МИД высказался о заявлениях G7 по Беларуси

Заявление пресс-секретаря белорусского внешнеполитического ведомства опубликовано и на сайте министерства.В коммюнике глав МИД G7 в том числе упоминается и Беларусь. Они, в частности, призывают Беларусь провести "новые, свободные и справедливые выборы под международным наблюдением" и "вступить в конструктивный диалог со всеми слоями общества, включая подлинных лидеров оппозиции и гражданского общества".Анатолий Глаз рассказал об одной из статей в британском издании The Gurdian: в материале анализируются данные международного опроса общественного мнения, проведенного в феврале - апреле по заказу НКО "Альянс демократий", у руководства которой стоит бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. В исследовании приняли участие 50 тыс. человек в 53 странах. Почти половина респондентов во всех этих государствах обеспокоена, что США угрожают демократии в их стране. И один из выводов, который делает газета, состоит в том, что "ни США, ни Группа семи (G7) в целом не могут просто надеть на себя мантию защитников демократии".отметил представитель МИД.Призывы к проведению новых выборов в Министерстве иностранных дел назвали прямым давлением на страну., - подчеркнул Анатолий Глаз.