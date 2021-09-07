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  2. Стало известно, во сколько прогремит праздничный салют на День города в Минске

Стало известно, во сколько прогремит праздничный салют на День города в Минске

Фейерверк по случаю Дня города раскрасит небо над столицей 11 сентября в 22:00. Об этом на пресс-конференции в Национальном пресс-центре рассказал начальник управления культуры Минского городского исполнительного комитета Виталий Брель, сообщает "Минск-Новости".


В этом году пиротехническое шоу развернется в одной локации – в сквере "Старостинская Слобода" возле гостиницы «Беларусь». 

Известно, что в городе запланировано более 130 праздничных мероприятий. Они будут проходить с 10 по 12 сентября. 

Фото из архива
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Фото: Сергей МИЦЕВИЧ
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