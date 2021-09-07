Стало известно, во сколько прогремит праздничный салют на День города в Минске

В этом году пиротехническое шоу развернется в одной локации – в сквере "Старостинская Слобода" возле гостиницы «Беларусь».Известно, что в городе запланировано более 130 праздничных мероприятий. Они будут проходить с 10 по 12 сентября.Фото из архива