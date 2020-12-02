Стало известно, в каком формате состоится церемония вручения премии "Оскар" в 2021 году

Однако мероприятие состоится на два месяца позже, 25 апреля. Причина – сложная эпидемиологическая обстановка.Отмечается, что даже при закрытии кинотеатров организаторы станут настаивать на том, чтобы вручение наград проходило не виртуально, а очно в традиционном месте Dolby Theatre на 3400 мест в Лос-Анджелесе.Пока неизвестно, сколько человек смогут принять участие в церемонии с учетом ограничений.Представители Академии ранее посетили Dolby Theatre, чтобы понять, как они могут обеспечить там безопасность. В самом кинотеатре пока никак не отреагировали на предстоящую церемонию.Также до сих пор неизвестно, сколько номинантов смогут или согласятся принять участие в церемонии в офлайн-формате. Среди актеров есть людей в возрасте. Так, например, Энтони Хопкинсу исполнилось 82 года, Софи Лорен – 86, а Мерил Стрип – 71.