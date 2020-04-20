Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+5 oC
USD: 2.45
EUR: 2.66
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. Стало известно, сколько заявок поступило на конкурс "Золотая Литера"

Стало известно, сколько заявок поступило на конкурс "Золотая Литера"

В этом году в конкурсе "Золотая Литера" 25 номинаций, его итоги объявят в мае в канун Дня печати, передает БЕЛТА.

На XVI Национальный конкурс "Золотая Литера" поступило свыше 400 заявок, из них около 300  от региональных СМИ.

В этом году в конкурсе "Золотая Литера" 25 номинаций. Среди них появились новые  "Лучший аналитический материал" (журналистское расследование, проблемная статья, авторская колонка, рецензия) и "Лучший художественно-публицистический материал" (очерк, эссе, фельетон). Итоги конкурса объявят в мае в канун Дня печати.

Как отметили в Мининформе, основная цель "Золотой Литеры"  всемерное содействие развитию печатных СМИ, актуализация значимых тематических направлений деятельности печатных СМИ по реализации государственной информационной политики, повышение профессионального и идейно-содержательного уровня печатных СМИ, стимулирование творческой деятельности журналистов и других творческих работников, занятых в производстве печатных СМИ.

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на Беларусь сегодня
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
В Шри-Ланке сократили комендантский час
Лимоны, имбирь и чеснок подешевели, но спрос на них уже не тот
Лукашенко выразил соболезнования в связи с расстрелом жителей в провинции Канады
Трамвай столкнулся с такси в Минске
Медики минской инфекционной больницы самоотверженно лечат больных коронавирусом
Стало известно, сколько заявок поступило на конкурс "Золотая Литера"
Член-корреспондент РАН: можно открыть дошкольные учреждения и школы
Вице-премьеры стран ЕАЭС проведут еще один раунд переговоров по тарифам на транспортировку газа
Маски, дезсредства и свободная рассадка: в школах возобновился образовательный процесс
Рассказать о ветеране Великой Отечественной жители Минщины могут на специальном сайте
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Им, гагарам, недоступно
Мининформ ограничил доступ к 66 сайтам за продажу наркотиков
В ряде европейских стран продолжается поэтапное снятие карантинных мер
Опустевший Диснейленд сняли на видео
Сельские школьники начали четвертую четверть активней городских
20 миллионов аккаунтов пользователей Android "утекли" в сеть
Эксперт Шпаковский: белорусская позиция в условиях пандемии - объективный расчет своих возможностей
За недостоверную информацию вынесено требование владельцу nn.by
С начала февраля в Беларуси проведено 102 556 тестов на COVID-19
Правоохранители выявили преступную группу, промышлявшую кражей деловой древесины
В Минской области запущен проект «Минщина гордится»
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Старик Козлодоев
Авторы
СКАНИРУЙТЕ