Стало известно, сколько заявок поступило на конкурс "Золотая Литера"

В этом году в конкурсе "Золотая Литера" 25 номинаций, его итоги объявят в мае в канун Дня печати, передает БЕЛТА.

На XVI Национальный конкурс "Золотая Литера" поступило свыше 400 заявок, из них около 300 — от региональных СМИ.

В этом году в конкурсе "Золотая Литера" 25 номинаций. Среди них появились новые — "Лучший аналитический материал" (журналистское расследование, проблемная статья, авторская колонка, рецензия) и "Лучший художественно-публицистический материал" (очерк, эссе, фельетон). Итоги конкурса объявят в мае в канун Дня печати.

Как отметили в Мининформе, основная цель "Золотой Литеры" — всемерное содействие развитию печатных СМИ, актуализация значимых тематических направлений деятельности печатных СМИ по реализации государственной информационной политики, повышение профессионального и идейно-содержательного уровня печатных СМИ, стимулирование творческой деятельности журналистов и других творческих работников, занятых в производстве печатных СМИ.