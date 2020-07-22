Стало известно, сколько средств поступило в бюджет Минска с начала года

Поступившие платежи распределены между республиканской и городской казной, сообщает Минск-Новости.

Более 6,3 млрд рублей поступило в консолидированный бюджет Минска с начала 2020 года.

Как отметили в инспекции МНС по городу Минску, в республиканскую казну направили 61,3 % финансовых ресурсов (3 млрд 893 млн рублей), во городскую — 38,7 % (2 млрд 453 млн рублей).

Больше всего налогов платежей поступило от оптовой и розничной торговли (включая ремонт автомобилей и мотоциклов) — 30,2 % в общей сумме поступлений. Затем идет транспортная сфера (включая складирование, почтовую и курьерскую деятельность) — 15,2 %, обрабатывающая промышленность — 11,2 % и строительство — 5,3 %.