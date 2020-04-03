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Стало известно, сколько средств поступило на благотворительный счет Минздрава

За благотворительные средства будет закуплено 127 тысяч защитных костюмов и более 4 тысяч защитных щитков, рассказала во время брифинга замминистра здравоохранения Елена Богдан.

 На 8.30 утра (3 апреля. — Прим. авт.) на счете 2 млн 875 тыс. 152 рубля и 28 тыс. 258 евро. У нас была проведена комиссия и определено расходование средств, — сообщила Елена Богдан.

Спикер отметила, что комиссия проводилась в прямом эфире, транслировалась на YouTube.

 Мы собирались несколько раз, детально обсуждали, что же необходимо купить. За счет благотворительных средств будет закуплено 127 тысяч защитных костюмов и более 4 тысяч защитных щитков для наших медицинских работников. Все это будет пропорционально роздано на всю территорию Беларуси,  пояснила замминистра.

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