Ученые говорят о цифре в восемь месяцев. А вообще человеческий организм запомнит этот вирус еще на пару лет после заражения, пишет РИА Новости.
Исследователи из Института иммунологии Ла-Хойи в США пришли к такому выводу на основе оценки образцов крови пациентов разных возрастов, переболевших COVID-19. При анализе они рассматривали такие компоненты иммунной системы, как антитела, В-клетки, которые вырабатывают больше антител по мере необходимости, и два типа Т-клеток.
По итогам исследования, опубликованного на портале bioRxiv, эксперты установили: антитела в организме сохраняются спустя 6–8 месяцев после заражения. Т-клетки при этом почти не распадаются, а количество В-клеток растет. Последнее особенно важно потому, что даже после исчезновения антител наше тело все равно будет узнавать коронавирус еще пару лет. Как? Благодаря иммунной памяти, которую сохраняют В-клетки.
Фото: pixabay.com
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Стало известно, сколько сохраняется иммунитет у переболевших коронавирусом
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