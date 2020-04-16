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  2. Стало известно, сколько сделок с недвижимостью заключено в Минске с начала года

Стало известно, сколько сделок с недвижимостью заключено в Минске с начала года

Больше всего сделок в январе — марте 2020 года зарегистрировано во Фрунзенском районе столицы, передает Минск-Новости.

За три месяца 2020 года в Минске было заключено 3515 сделок с недвижимостью на сумму, эквивалентную 238,8 млн долларов.

Как уточнили специалисты Национального кадастрового агентства, в первом квартале 2020 г. реализовано 186,5 тыс. кв. м, что на 1,8 % меньше, чем за четвертый квартал 2019 г. (189,9 тыс. кв. м). Больше всего сделок за данный период зарегистрировано во Фрунзенском районе (803, или 22 % от общего числа). Второе и третье места занимают Московский (14 %) и Первомайский (13 %) районы.

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