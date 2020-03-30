Стало известно, сколько раз в день минчане вызывают скорую медпомощь

Количество вызовов зависит от сезона и составляет более 2 тыс. вызовов в сутки зимой и 1,5—1,6 тыс. летом, рассказал БЕЛТА главный врач городской станции скорой медицинской помощи Александр Жинко.

— Для нас самих удивительно, но нагрузка на "скорую помощь" сейчас меньше, если сравнить с аналогичным сезоном прошлых лет. Количество вызовов не превышает двух тысяч. В минувшее воскресенье, например, было 1924, в субботу — 1835. То есть сегодня нагрузка абсолютно нормальная для данного времени года, если не считать дополнительной задачи по транспортировке зараженных коронавирусом и контактов первого уровня, — отметил Александр Жинко.

По его словам, поводы для вызовов самые разнообразные: пожар, неадекватное поведение, боль в животе, спине, конечностях, грудной клетке, значительное изменение артериального давления, аритмия, ухудшение состояния здоровья при невозможности уточнения состояния и т. д.

— За субботу, например, был всего 71 вызов из-за высокой температуры, из них 52 — к детям. Обычно цифры всегда больше. Может быть, люди просто стараются ограничить свои контакты, включая вызовы медиков, — предположил Александр Жинко.

Вместе с тем с недавних пор, когда у пациента есть температура, дополнительно уточняются такие детали: был ли человек в контакте с инфицированным, выезжал ли из страны, обращался ли в поликлинику (был ли вызов врача на дом). При этом Александр Жинко уточнил, что официально поводом для вызова врача является не сбиваемая лекарствами температура (у взрослых — 39,5 градуса, у детей старше трех лет — 38,5, у самых маленьких — любая).

— Если пациент за границу не выезжал, контакт отрицает, то наш сотрудник на такой вызов прибывает как минимум в маске и перчатках. А если речь идет о транспортировке, например, из одного учреждения здравоохранения в другое уже подтвержденного больного, то его перевозят в так называемом биобэге (специальной непроницаемой капсуле). Работники надевают либо ПЧК-1 (противочумный костюм), либо костюм биологической защиты, — рассказал главврач станции СМП.

Что касается перевозки контактов первого уровня либо выезда на вызов, где пациент был за границей, то бригада в качестве защиты использует комбинезон, специальные очки, респираторы, перчатки, бахилы.