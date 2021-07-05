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  2. Стало известно, сколько на самом деле нужно находиться на солнце, чтобы получить суточную норму витамина D

Стало известно, сколько на самом деле нужно находиться на солнце, чтобы получить суточную норму витамина D

Солнечные лучи для человека являются источником хорошего настроения, радости и счастья. Когда они попадают на кожу, в организме запускается целый ряд физиологических процессов, в том числе и синтез витамина D. В эфире программы "О самом главном" российский врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий Александр Мясников объяснил, сколько времени нужно пребывать на солнце, чтобы получить суточную норму данного биологически активного вещества.


По словам специалиста, 15 минут прогулки на солнце достаточно, чтобы организм получил суточную норму витамина D.

– Даже не на солнце. Просто пройдитесь на открытом воздухе 15–20 минут  – этого будет достаточно, – отметил Александр Мясников.
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Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ
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