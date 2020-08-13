Стало известно, сколько людей утонули в Минске с начала года

Некоторые из них находились в воде пьяными, передает Минск-Новости.

С начала года в Минске утонули 20 человек, еще 50 удалось спасти.

Как отметил председатель Минской городской организации ОСВОД Дмитрий Стаселько, в тот же период в Беларуси от утопления погибли свыше 250 человек, из них более 100 находились в состоянии опьянения.

– В то же время количество спасенных превысило 200 человек, примерно четверть из этого числа – несовершеннолетние, – отметил Дмитрий Стаселько.

К слову, за нарушение правил охраны жизни людей на водах предупреждено свыше 7,8 тыс. взрослых и более 2 тыс. несовершеннолетних.