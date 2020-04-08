Стало известно, сколько людей находится в самоизоляции в Минске

Примерно 15% этих людей нарушают режим, передает БЕЛТА.

Более 2,1 тысячи людей находятся в самоизоляции в Минске.

— Из 376 проверенных во время мониторинга человек 77 нарушают режим — это около 15%, — рассказал заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран.

Он призвал минчан и гостей столицы соблюдать правила, а также подчеркнул, что всем контактам первого уровня, тем, кто находится в самоизоляции дома, предоставляются больничные.

Говоря о запретных мерах в столице, зампред Мингорисполкома рассказал, что решение о закрытии и ограничении работы мест массового скопления людей пока остается за владельцами общепита, развлекательных центров, клубов и других заведений.

Что касается городских учреждений, занимающихся обслуживанием населения, то все они разработали инструкции с учетом санитарно-эпидемиологических требований насчет обеззараживания мест общего пользования, в том числе и транспорта.

— На данный момент город обладает необходимым запасом средств, чтобы дезинфицировать и транспорт, и места общего пользования в жилищном фонде, которые подлежат обработке, — подытожил Артем Цуран.