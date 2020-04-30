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  2. Стало известно, сколько квартир построили в Минске с начала года

Стало известно, сколько квартир построили в Минске с начала года

Отчет за первый квартал 2020 года появился на сайте Главного статистического управления столицы, сообщает Минск-Новости.

За первый квартал организации всех форм собственности построили в Минске 2,8 тысячи квартир.

Как отметили в Главном статистическом управлении столицы, введено в эксплуатацию 175,5 тыс. кв. м жилья. Для нуждающихся построили 35,8 тыс. квадратов жилых площадей.

Из общего объема введенного жилья для очередников с использованием господдержки построили 30,8 тыс. кв. м. Для многодетных семей введено 16,4 тыс. кв. м общей площади.

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