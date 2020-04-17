Стало известно, сколько деревьев и кустарников высадили минские озеленители с начала года

Самыми устойчивыми к агрессивной городской среде ученые из Национальной академии наук Беларуси называют ясень, клен, рябину, спирею, шиповник и барбарис, сообщает Минск-Новости.

Около 10 тыс. деревьев и более 20 тыс. кустарников появилось на улицах столицы с начала года. Сейчас активно идут работы на кольцевой и на откосах вдоль главных дорог Минска. Тем более что в апреле-мае озеленителям предстоит высадить еще 4 тыс. деревьев и 46 тыс. кустарников.

Как отметила руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП «Минскзеленстрой» Анжелика Пузанкова, чтобы понять, прижилось ли посаженное, нужно наблюдать за ним два года. Свою лепту вносят и ученые Национальной академии наук Беларуси, которые пришли к выводу, что наиболее устойчивы к агрессивной городской среде ясень, клен, рябина, спирея, шиповник, барбарис.

— Сейчас продолжается уход за растениями: обмывание стволов и крон, усиленный полив и др. Идут подготовка цветников, посадка композиций из многолетников, таких как чистец, бадан, хоста, астильба, — отметила Анжелика Пузанкова.