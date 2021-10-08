Стало известно, симптомом какого заболевания могут быть мешки под глазами

По словам врача, мешки под глазами чаще всего формируются на фоне задержки жидкости в организме. Подобная проблема бывает при заболеваниях почек и сердца. Чтобы исключить или подтвердить диагноз, необходимо пройти ряд обследований.
– Сначала врач отправит пациента на биохимический анализ крови, в ходе которого будет проверен уровень мочевины, креатинина, а также белков. Если окажется, что показатели выходят за пределы нормы, медик заподозрит заболевания почек, – сообщил Герман Гандельман.
В перечень необходимых обследований также входят анализ мочи и УЗИ почек.
– Больная почка не удерживает белки, – дополнила слова коллеги врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева и уточнила, что белки, в свою очередь, должны удерживать воду. Если их нет, то жидкость уходит в ткани под глазами.
Наряду с этим Герман Гандельман рассказал об угрозах для пациентов, которые не лечат болезни данных органов.
– Развивается почечная недостаточность. Параллельно у больных повышается артериальное давление, что нередко приводит к инсультам и инфарктам. На сегодняшний день есть возможность назначить медикаментозное лечение при заболеваниях почек и затормозить ухудшение функций этих органов, – обратил внимание кардиолог.
– Мешки под глазами – повод обследоваться и подумать о себе. При этом нужно идти к врачу, а не в салон красоты, – резюмировала Елена Малышева.
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