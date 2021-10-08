Стало известно, симптомом какого заболевания могут быть мешки под глазами

По словам врача, мешки под глазами чаще всего формируются на фоне задержки жидкости в организме. Подобная проблема бывает при заболеваниях почек и сердца. Чтобы исключить или подтвердить диагноз, необходимо пройти ряд обследований.– сообщил Герман Гандельман.В перечень необходимых обследований также входят анализ мочи и УЗИ почек.дополнила слова коллеги врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева и уточнила, что белки, в свою очередь, должны удерживать воду. Если их нет, то жидкость уходит в ткани под глазами.Наряду с этим Герман Гандельман рассказал об угрозах для пациентов, которые не лечат болезни данных органов.– обратил внимание кардиолог.– резюмировала Елена Малышева.