Стало известно, с кем сыграет Соболенко на групповом этапе Итогового турнира WTA

Арина Соболенко (WTA: 2), которая впервые в карьере выступит на этих соревнованиях, попала в квартет «Чичен-Ица» – ее соперницами станут гречанка Мария Саккари (WTA: 6), Ига Свёнтек из Польши (WTA: 9) и испанка Паула Бадоса Хиберт (WTA: 10).В группе «Теотиуакан» сыграют две чешские спортсменки Барбора Крейчикова (WTA: 3) и Каролина Плишкова (WTA: 4), а также испанка Гарбинье Мугуруса (WTA: 5) и эстонка Анетт Контавейт (WTA: 8).Встречи группового этапа пройдут с 10 по 15 ноября, после чего по две лучшие теннисистки из каждой «пульки» квалифицируются в 1/2 финала. 16 ноября пройдут полуфиналы, 17 ноября – финал.В прошлом году Итоговый турнир WTA в связи с пандемией COVID-19 не проводился. А два года назад соревнования, которые тогда принял китайский город Шэньчжэнь, выиграла австралийка Эшли Барти (WTA: 1). В этом году первая ракетка мира не выступит на турнире по медицинским показаниям, то есть защитить титул не сможет.Чаще всех победительницей Итогового турнира WTA становилась Мартина Навратилова из Чехии, у которой восемь титулов.