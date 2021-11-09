SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.44
EUR: 2.83
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Стало известно, с кем сыграет Соболенко на групповом этапе Итогового турнира WTA

Стало известно, с кем сыграет Соболенко на групповом этапе Итогового турнира WTA

Определен состав групп Итогового турнира Женской теннисной ассоциации, который в этом году пройдет с 10 по 17 ноября в мексиканской Гвадалахаре.


Арина Соболенко (WTA: 2), которая впервые в карьере выступит на этих соревнованиях, попала в квартет «Чичен-Ица» – ее соперницами станут гречанка Мария Саккари (WTA: 6), Ига Свёнтек из Польши (WTA: 9) и испанка Паула Бадоса Хиберт (WTA: 10). 

В группе «Теотиуакан» сыграют две чешские спортсменки Барбора Крейчикова (WTA: 3) и Каролина Плишкова (WTA: 4), а также испанка Гарбинье Мугуруса (WTA: 5) и эстонка Анетт Контавейт (WTA: 8). 

Встречи группового этапа пройдут с 10 по 15 ноября, после чего по две лучшие теннисистки из каждой «пульки» квалифицируются в 1/2 финала. 16 ноября пройдут полуфиналы, 17 ноября – финал.

В прошлом году Итоговый турнир WTA в связи с пандемией COVID-19 не проводился. А два года назад соревнования, которые тогда принял китайский город Шэньчжэнь, выиграла австралийка Эшли Барти (WTA: 1). В этом году первая ракетка мира не выступит на турнире по медицинским показаниям, то есть защитить титул не сможет.

Чаще всех победительницей Итогового турнира WTA становилась Мартина Навратилова из Чехии, у которой восемь титулов. 
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: РЕЙТЕР
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы