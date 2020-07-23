Стало известно расписание школьных каникул в новом учебном году

Министерство образования опубликовало соответствующий график на своем сайте.

Согласно расписанию первая четверть начнется 1 сентября и завершится 31 октября. Вновь в школу ребята пойдут 9 ноября и будут учиться до 24 декабря.

Что касается графика на 2021 год, то третья четверть начнется 11 января и завершится 27 марта. Четвертую часть образовательного процесса в школах решено начать 5 апреля и закончить в последний день весны – 31 мая.

Таким образом, осенние каникулы будут продолжаться 8 дней (1–8 ноября), зимние – 17 дней (25 декабря – 10 января), весенние – 8 дней (28 марта – 4 апреля).