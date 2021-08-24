Стало известно, получит ли Apple iPhone 13 подэкранный Touch ID

Чем ближе презентация новых продуктов компании Apple, тем больше информации появляется о том, чего стоит ждать пользователям. Сейчас инсайдеры и аналитики рассказали, получат ли iPhone 3-го поколения подэкранный отпечаток пальцев. Появилась и информация о том, в каких оттенках могут выйти яблочные смартфоны осенью 2021 года.
Об этом поговорили в новом видео на YouTube-канале CopyPasta.
Журналист издания Bloomberg опубликовал данные, касающиеся подэкранного сканера отпечатка пальцев Touch ID.
По данным портала MacRumors, Apple действительно тестировала подэкранный сканер и рассматривала возможность его добавления в смартфоны линейки iPhone 13.
Недавно стало известно, что сейчас прорабатывается несколько вариантов. Первый: пользователи смартфона Apple iPhone 13 Pro получат и Face, и Touch ID. Те, кто приобретет более доступные смартфоны, будут довольствоваться только Face ID. Согласно другой версии, пользователи Pro модели получат Face ID, а покупатели более бюджетных гаджетов – только Touch ID.
Отмечается, что сейчас одна из главных целей компании – избавиться от челки и добиться расположения Face ID и фронтальной камеры под дисплеем. Но с сенсорами Face ID это осуществить будет непросто. Становится очевидно, что ждать Touch ID в смартфонах этого года не стоит. В лучшем случае можно будет увидеть экранный Touch ID в яблочных смартфонах осенью 2022 года. Отсутствие сканера отпечатка пальцев в гаджетах 13-го поколения можно объяснить тем, что Apple стремится удержать цену на новые смартфоны на уровне предыдущих, а дополнительный подэкранный Touch ID – это новые расходы. И как следствие – более высокая цена.
В сети также засветились образцы смартфона в новом цвете – Sunset Gold и Rose Gold (речь о Pro-моделях).
Традиционная презентация новинок компании Apple запланирована на вторую половину сентября 2021 года.
Фото: скриншоты видео