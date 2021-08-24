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  2. Стало известно, получит ли Apple iPhone 13 подэкранный Touch ID

Стало известно, получит ли Apple iPhone 13 подэкранный Touch ID

Чем ближе презентация новых продуктов компании Apple, тем больше информации появляется о том, чего стоит ждать пользователям. Сейчас инсайдеры и аналитики рассказали, получат ли iPhone 3-го поколения подэкранный отпечаток пальцев. Появилась и информация о том, в каких оттенках могут выйти яблочные смартфоны осенью 2021 года. 


Об этом поговорили в новом видео на YouTube-канале CopyPasta.

Журналист издания Bloomberg опубликовал данные, касающиеся подэкранного сканера отпечатка пальцев Touch ID. 

По данным портала MacRumors, Apple действительно тестировала подэкранный сканер и рассматривала возможность его добавления в смартфоны линейки iPhone 13. 

Недавно стало известно, что сейчас прорабатывается несколько вариантов. Первый: пользователи смартфона Apple iPhone 13 Pro получат и Face, и Touch ID. Те, кто приобретет более доступные смартфоны, будут довольствоваться только Face ID. Согласно другой версии, пользователи Pro модели получат Face ID, а покупатели более бюджетных гаджетов – только Touch ID. 


Отмечается, что сейчас одна из главных целей компании – избавиться от челки и добиться расположения Face ID и фронтальной камеры под дисплеем. Но с сенсорами Face ID это осуществить будет непросто. Становится очевидно, что ждать Touch ID в смартфонах этого года не стоит. В лучшем случае можно будет увидеть экранный Touch ID в яблочных смартфонах осенью 2022 года. Отсутствие сканера отпечатка пальцев в гаджетах 13-го поколения можно объяснить тем, что Apple стремится удержать цену на новые смартфоны на уровне предыдущих, а дополнительный подэкранный Touch ID – это новые расходы. И как следствие – более высокая цена. 

В сети также засветились образцы смартфона в новом цвете – Sunset Gold и Rose Gold (речь о Pro-моделях). 

Традиционная презентация новинок компании Apple запланирована на вторую половину сентября 2021 года. 

Фото: скриншоты видео 
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