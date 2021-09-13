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  2. Стало известно, почему у вегетарианцев может быть повышенный уровень холестерина

Стало известно, почему у вегетарианцев может быть повышенный уровень холестерина

Повышенный уровень холестерина зачастую не связан с тем, что употребляет в пищу человек. Куда более важную роль играет наследственность, поэтому столкнуться с подобной проблемой могут даже вегетарианцы. Об этом в эфире программы "О самом главном" рассказал российский врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий Александр Мясников.


По словам врача, у вегетарианцев, как и у тех, кто употребляет мясо, уровень холестерина может быть как нормальным, так и повышенным. Наряду с этим специалист отметил, что рассматриваемое вещество необходимо человеку.

- Холестерин - основа наших гормонов. Он входит в структуры клеточной мембраны, поэтому без холестерина человек умрет в ту же секунду, - обратил внимание Александр Мясников.

Врач отметил, что большая часть холестерина вырабатывается в печени.

- Основная масса холестерина - 80 процентов - вырабатывается в печени, остальные 20 добавляем едой, - уточнил медик.

Вместе с тем специалист добавил, что у высокого уровня холестерина масса причин, но основная - генетика.

- Если есть разновидность семейной гиперхолестеринемии, это отразится на пациенте, даже если он будет голодать и пить одну воду, - сказал Александр Мясников и добавил, что хотя вегетарианцы не едят мясо, они употребляют много сладкого и мучного, из-за чего возникает нечувствительность к инсулину и ожирение, а после повышается холестерин.

Фото: pixabay.com
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