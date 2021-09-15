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  2. Стало известно, почему полный отказ от соли опасен для здоровья

Стало известно, почему полный отказ от соли опасен для здоровья

Врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин в эфире программы "О самом главном" предупредил об опасности полного исключения соли из рациона человека.


– Полный отказ от соли в долгосрочной перспективе может привести к дефициту натрия – микроэлемента, который необходим человеку для поддержания осмотического давления крови и нормального функционирования нервных клеток, – объяснил специалист.

Наряду с этим ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в эфире программы "О самом главном" предупреждал, что натрий очень быстро выводится из организма, особенно в жаркую погоду. При нехватке этого вещества у пациента возникает слабость, появляется тошнота и головная боль.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), норма соли для взрослого человека составляет 5 граммов в сутки.

Фото: pixabay.com
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