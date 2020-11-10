Стало известно, почему минское «Динамо» отправилось на очередной выезд без Крэйга Вудкрофта

Минское «Динамо» отправилось на очередной выезд в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги без главного тренера Крэйга Вудкрофта. Это связано с тем, что канадский специалист сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Он узнал о диагнозе на прошлой неделе, после чего сразу ушел на самоизоляцию, говорится в сообщении на официальном сайте «зубров».
В комментарии клубной пресс-службе Вудкрофт отметил, что в целом чувствует себя хорошо, а болезнь протекает с небольшим количеством симптомов, что дает надежду на возможность пройти через этот период с минимальными потерями. Однако при этом главный тренер посетовал на сложившуюся ситуацию: «Куда сложнее принять карантин как данность. И конечно, очень неприятно видеть, как вирус срывает командные планы. Это опустошает».
В отсутствие Крэйга Вудкрофта временно исполняющим обязанности главного тренера будет Михаил Грабовский, чьей зоной ответственности станут подводка форвардов к играм и выбор сочетаний хоккеистов. Павел Перепехин продолжит отвечать за действия защитников, а Андрей Мезин по-прежнему будет активно помогать коллегам на лавке. «Такое решение позволит свести к минимуму последствия моего отсутствия. Я же надеюсь вернуться в команду как можно скорее. О сроках говорить рано. Все будет зависеть от результатов следующих тестов», – добавил Вудкрофт.
Стоит напомнить, что с 2 по 14 октября Крэйг Вудкрофт, как и члены его тренерского штаба, также находился на самоизоляции. В ту пору канадский специалист руководил командой удаленно: он проводил командные собрания и индивидуальные беседы в Zoom. Сейчас в команде намерены вернуться к практике удаленного проведения главным тренером установок перед матчами.
Помимо рулевого, в очередное турне не отправились и несколько игроков основного состава по медицинским показаниям. У капитана Роба Клинкхаммера повреждение нижней части тела, у Франсиса Паре – простуда. Кроме того, в списке травмированных остаются Адам Альмквист, Александр Когалев и Вячеслав Грецкий.
Завтра, 11 ноября, минское «Динамо» сыграет в Новосибирске с «Сибирью», 13 ноября – в Хабаровске с «Амуром», а 15 ноября – в Нур-Султане с «Барысом».
На данный момент наша команда имеет 24 очка и занимает шестое место в таблице Западной конференции КХЛ.
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Стало известно, почему минское «Динамо» отправилось на очередной выезд без Крэйга Вудкрофта
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ