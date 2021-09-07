Стало известно, почему девушка в Полтаве стреляла в учителей из арбалета

Девушка, ранившая двух учителей из арбалета в полтавской школе, хотела отомстить какому-то конкретному педагогу. Об этом сообщает РБК-Украина.
Напомним, что в 11 часов школе, расположенной в Полтаве, девушка устроила стрельбу из арбалета. В результате нападения два учителя получили серьезные ранения, им потребовалась госпитализация.
Сообщается, что стрела арбалета насквозь пробила руку учительницы. В класс злоумышленница зашла с сигаретой во рту. Одному из работников учреждения образования она стреляла в спину.
Вместе с тем удалось установить, что девушка зашла не в одну аудиторию, а в несколько – она открывала двери во все классы подряд и стреляла.
Согласно данным издания, нападавшая окончила школу давно. В учреждении образования, в котором она устроила стрельбу, училась с 1-го по 4-й классы. В последнее время ее видели с зелеными волосами и порезанными руками.
В школу девушка пришла целенаправленно, поскольку она намеревалась отомстить какому-то конкретному учителю.
Злоумышленницу уже допросили в полиции и открыли уголовное дело по ст. 115 (покушение на умышленное убийство). Расследование продолжается.
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