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  2. Стало известно, почему девушка в Полтаве стреляла в учителей из арбалета

Стало известно, почему девушка в Полтаве стреляла в учителей из арбалета

Девушка, ранившая двух учителей из арбалета в полтавской школе, хотела отомстить какому-то конкретному педагогу. Об этом сообщает РБК-Украина.


Напомним, что в 11 часов  школе, расположенной в Полтаве, девушка устроила стрельбу из арбалета. В результате нападения два учителя получили серьезные ранения, им потребовалась госпитализация.

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Сообщается, что стрела арбалета насквозь пробила руку учительницы. В класс злоумышленница зашла с сигаретой во рту. Одному из работников учреждения образования она стреляла в спину.

Вместе с тем удалось установить, что девушка зашла не в одну аудиторию, а в несколько – она открывала двери во все классы подряд и стреляла.

Согласно данным издания, нападавшая окончила школу давно. В учреждении образования, в котором она устроила стрельбу, училась с 1-го по 4-й классы. В последнее время ее видели с зелеными волосами и порезанными руками.

В школу девушка пришла целенаправленно, поскольку она намеревалась отомстить какому-то конкретному учителю.

Злоумышленницу уже допросили в полиции и открыли уголовное дело по ст. 115 (покушение на умышленное убийство). Расследование продолжается.

Фото: pixabay.com
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