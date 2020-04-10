Стало известно, откуда "Белнефтехим" ждет поставки нефти в апреле

Концерн ожидает танкеры с азербайджанской и норвежской нефтью, передает БЕЛТА.

— 11 апреля ожидается прибытие танкера в порт Южный с 85 тыс. т азербайджанской нефти. А к середине апреля в Клайпеду придет еще один танкер с норвежской нефтью — 85 тыс. т, — рассказал пресс-секретарь "Белнефтехима" Александр Тищенко.

Напомним, в марте Socar отправила в Беларусь три танкера, что составило примерно 250 тыс. т нефти. После доставки в порт Одессы ее прокачали трубопроводным транспортом на Мозырский НПЗ. Тогда председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков сообщал, что Socar в 2020 году может поставить в Беларусь до 1 млн т нефти.

В январе этого года Беларусь купила первую партию норвежской нефти для переработки в ОАО "Нафтан".

На апрель также контрактуются поставки нефти из Российской Федерации.