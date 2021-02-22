Приближающиеся к Земле астероиды 2020 XU6, 2020 BV9, 2021 CC5, 2021 DX1 и 2015 EQ, которые пролетят мимо планеты 22 и 23 февраля, не угрожают человечеству, передает ТАСС.
– Эти астероиды летят мимо Земли, никакой опасности они для планеты не представляют, – рассказал агентству вице-президент Российской академии наук (РАН), российский ученый-астрофизик Юрий Балега.
Ученые обратил внимание и на то, что каждую неделю крупные астероиды пролетают на расстоянии в миллион километров или сотни тысяч километров от нашей планеты.
– Это считается близко. Но вероятность столкновения таких небесных объектов с Землей – одна в 10 млн лет, – добавил эксперт
Фото: pixabay.com
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Стало известно, опасны ли пролетающие мимо Земли 22 и 23 февраля астероиды
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