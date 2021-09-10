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  2. Стало известно об опасности оливкового масла для человека

Стало известно об опасности оливкового масла для человека

В эфире программы “Жить здорово” врач-педиатр, иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус сообщил, что в процессе жарки продуктов на оливковом масле могут образовываться канцерогены, которые приводят к онкологии.


По словам врача, канцерогены способны образовываться при приготовлении пищи и на оливковом, и на подсолнечном масле. Однако если в первом случае это происходит при температуре 165 градусов, то во втором - 245 градусов.

- Раз температура дымления выше, значит риск иметь рак ниже, - дополнила слова коллеги врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева.

Наряду с этим Андрей Продеус рассказал об еще одном преимуществе подсолнечного масла над оливковым.

- Существует четыре важнейших жирорастворимых витамина. Один из них - витамин Е. Одной из основных его функций является поддержание зрения.<...> У людей, у которых в сыворотке достаточное количество витамина Е, значительно позже, если вообще развивается катаракта, - обратил внимание медик.

По его словам, в подсолнечном масле содержится две суточные нормы витамина Е, а в оливковом всего 72 процента от суточной нормы.

Фото: pixabay.com
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