Стало известно об опасности оливкового масла для человека

В эфире программы “Жить здорово” врач-педиатр, иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус сообщил, что в процессе жарки продуктов на оливковом масле могут образовываться канцерогены, которые приводят к онкологии.
По словам врача, канцерогены способны образовываться при приготовлении пищи и на оливковом, и на подсолнечном масле. Однако если в первом случае это происходит при температуре 165 градусов, то во втором - 245 градусов.
- Раз температура дымления выше, значит риск иметь рак ниже, - дополнила слова коллеги врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева.
Наряду с этим Андрей Продеус рассказал об еще одном преимуществе подсолнечного масла над оливковым.
- Существует четыре важнейших жирорастворимых витамина. Один из них - витамин Е. Одной из основных его функций является поддержание зрения.<...> У людей, у которых в сыворотке достаточное количество витамина Е, значительно позже, если вообще развивается катаракта, - обратил внимание медик.
По его словам, в подсолнечном масле содержится две суточные нормы витамина Е, а в оливковом всего 72 процента от суточной нормы.
Фото: pixabay.com