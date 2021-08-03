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Стало известно о состоянии россиян, пострадавших при ДТП в Анталье

В турецкой Анталье произошло ДТП: следовавший в аэропорт автобус с российскими туристами врезался в ограждение и перевернулся, сообщает ТАСС.

Иллюстративное фото

Пострадавшие при ДТП в Анталье россияне продолжают находиться под наблюдением врачей, четверо пациентов по-прежнему в тяжелом состоянии. 

– По данным на 10:00 3 августа все российские граждане, пострадавшие в ДТП в Манавгате, продолжают находиться под наблюдением врачей в местных больницах. Четверо пациентов остаются в тяжелом состоянии, – рассказал представитель генконсульства России в Анталье.

Российские дипломаты выясняют обстоятельства случившегося. 

– Сотрудники генконсульства навестили пострадавших в больницах, встретились с лечащими врачами, чтобы узнать о лечении и сроках восстановления пострадавших. В ходе встреч с правоохранительными органами запрошена дополнительная информация об обстоятельствах и причинах аварии, – отметил представитель генконсульства.
    
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Фото: РЕЙТЕР
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