В турецкой Анталье произошло ДТП: следовавший в аэропорт автобус с российскими туристами врезался в ограждение и перевернулся, сообщает ТАСС.
Иллюстративное фото
Пострадавшие при ДТП в Анталье россияне продолжают находиться под наблюдением врачей, четверо пациентов по-прежнему в тяжелом состоянии.
– По данным на 10:00 3 августа все российские граждане, пострадавшие в ДТП в Манавгате, продолжают находиться под наблюдением врачей в местных больницах. Четверо пациентов остаются в тяжелом состоянии, – рассказал представитель генконсульства России в Анталье.
Российские дипломаты выясняют обстоятельства случившегося.
– Сотрудники генконсульства навестили пострадавших в больницах, встретились с лечащими врачами, чтобы узнать о лечении и сроках восстановления пострадавших. В ходе встреч с правоохранительными органами запрошена дополнительная информация об обстоятельствах и причинах аварии, – отметил представитель генконсульства.
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Стало известно о состоянии россиян, пострадавших при ДТП в Анталье
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