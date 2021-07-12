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Стало известно о состоянии вдовы президента Гаити

На Гаити рассказали о состоянии вдовы президента, раненной при нападении. Об этом сообщает портал Haiti24.


И.о. премьера Гаити Клод Жозеф рассказал, что общался с первой леди Мартин Моиз по телефону. Женщина чувствует себя хорошо. 

Жозеф отметил, что он был первым, кто получил звонок жены главы государства после операции. 

Напомним, президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь с 6 на 7 июля. Его супруга Мартин Моиз была ранена и сейчас находится в стабильном состоянии в больнице в Майами (США). Спустя сутки после происшествия правоохранители Гаити установили личности 28 подозреваемых, которые могли быть причастны к преступлению, 26 из них граждане Колумбии. На данный момент задержаны 17 участников преступной группы.
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Фото: РЕЙТЕР
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