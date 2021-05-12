Стало известно о состоянии пострадавших при стрельбе в школе в Казани

Фото:

РИА Новости

Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова рассказала, что к утру среды состояние потерпевших остается без изменений. В Детской республиканской клинической больнице Татарстана находятся 18 детей, из них шестеро – в тяжелом состоянии, двое – в крайне тяжелом.Заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева сообщила, что по состоянию на среду погибло 9 человек – 7 детей и 2 взрослых. 2 погибших – это учителя школы.Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил, что для работы с пострадавшими в Казань из Москвы прибыли 39 человек: анестезиологи, реаниматологи, хирурги, нейрохирурги, психиатры, а также специалисты "Центроспаса" и психологи.Напомним, во вторник, 11 мая, 19-летний парень устроил стрельбу в гимназии № 175. По данному факту Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). 12 мая в республике объявлен днем траура.