Стало известно о состоянии 18 детей и троих взрослых, пострадавших при стрельбе в казанской школе во вторник. Об этом сообщает РИА Новости.
Фото: РИА Новости
Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова рассказала, что к утру среды состояние потерпевших остается без изменений. В Детской республиканской клинической больнице Татарстана находятся 18 детей, из них шестеро – в тяжелом состоянии, двое – в крайне тяжелом.
Заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева сообщила, что по состоянию на среду погибло 9 человек – 7 детей и 2 взрослых. 2 погибших – это учителя школы.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил, что для работы с пострадавшими в Казань из Москвы прибыли 39 человек: анестезиологи, реаниматологи, хирурги, нейрохирурги, психиатры, а также специалисты "Центроспаса" и психологи.
Напомним, во вторник, 11 мая, 19-летний парень устроил стрельбу в гимназии № 175. По данному факту Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). 12 мая в республике объявлен днем траура.
Опубликовано:
1220
Стало известно о состоянии пострадавших при стрельбе в школе в Казани
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter