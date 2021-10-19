Стало известно о состоянии младенца, оставленного гомельчанкой в общественном туалете

рассказала, что состояние малыша стабилизировано, однако по-прежнему оценивается как тяжелое. Мальчику оказывается вся необходимая помощь. Сейчас он находится в реанимации детской областной клинической больницы.Напомним, утром 15 октября в общественном туалете пункта заготовки вторичного сырья в Гомеле был обнаружен новорожденный. Из выгребной ямы мальчика достали сотрудники МЧС. По подозрению в совершении преступления задержали 26-летнюю гомельчанку.По предварительным данным, девушка самостоятельно родила ребенка в туалете и выбросила его в выгребную яму. При изучении личности подозреваемой следователи установили, что она ведет асоциальный образ жизни, ранее неоднократно привлекалась к уголовной ответственности.