Актриса Елена Кондулайнен пока остается в больнице под наблюдением врачей, однако ее состояние стабильное. Об этом информационному агентству РИА Новости сообщила пресс-атташе "Театра Луны" Полина Толмачева.
Позавчера информационные ленты облетела новость, что Кондулайнен попала в больницу с подозрением на инсульт.
Елена Кондулайнен – советская и российская актриса театра и кино, эстрадная певица. Снималась, в частности, в таких фильмах, как "Зверобой", "Побег", "Караван смерти".
Фото: РИА Новости
Опубликовано:
116
Стало известно о состоянии госпитализированной Кондулайнен
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter