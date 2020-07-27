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Стало известно о состоянии госпитализированной Кондулайнен

Актриса Елена Кондулайнен пока остается в больнице под наблюдением врачей, однако ее состояние стабильное. Об этом информационному агентству РИА Новости сообщила пресс-атташе "Театра Луны" Полина Толмачева.


Позавчера информационные ленты облетела новость, что Кондулайнен попала в больницу с подозрением на инсульт.

Елена Кондулайнен – советская и российская актриса театра и кино, эстрадная певица. Снималась, в частности, в таких фильмах, как "Зверобой", "Побег", "Караван смерти".

Фото: РИА Новости
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