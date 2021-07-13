Стало известно о случае заражения пациента одновременно двумя штаммами коронавируса в России

Согласно информации руководителя группы геномики и постгеномных технологий ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Анны Сперанской, человек действительно способен заболеть одновременно двумя вариантами COVID-19. Однако это трудно доказать, поскольку наличие двух разных штаммов в образце может указывать и на другие причины. В связи с этим она отметила, что научных публикаций на подобную тему в мире очень мало.– обратила внимание Анна Сперанская.