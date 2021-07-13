В России в 2020 году врачи зафиксировали случай заражения пациента сразу двумя вариантами COVID-19, информирует РИА Новости.
Согласно информации руководителя группы геномики и постгеномных технологий ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Анны Сперанской, человек действительно способен заболеть одновременно двумя вариантами COVID-19. Однако это трудно доказать, поскольку наличие двух разных штаммов в образце может указывать и на другие причины. В связи с этим она отметила, что научных публикаций на подобную тему в мире очень мало.
– В России случай заражения двумя штаммами был зарегистрирован еще в прошлом году у пожилой женщины. Сначала у нее преобладал один штамм, а примерно через неделю стал преобладать другой. О случае двойной инфекции был опубликован препринт... Через некоторое время этот препринт выйдет уже в виде полноценной статьи в международном журнале, статья прошла рецензию, – обратила внимание Анна Сперанская.
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Стало известно о случае заражения пациента одновременно двумя штаммами коронавируса в России
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