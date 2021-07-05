Стало известно о самочувствии Папы Римского Франциска после операции

Представитель Ватикана Маттео Бруни уточнил, что Папе Франциску под общей анестезией сделали операцию на толстой кишке. Он перенес процедуру хорошо.На данный момент Папа Римский находится в клинике Джемелли в Риме, где проведет еще не менее пяти дней.Отмечается, что хирургическое вмешательство было плановое и проходило под руководством профессора Серджио Альфьери.