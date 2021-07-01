Налет на языке часто сигнализирует о сбоях в организме. Подробнее рассказать о заболеваниях может его цвет. Об этом в эфире программы "О самом главном" сообщил врач-стоматолог, доктор медицинских наук, профессор Олег Янушевич.
Отмечается, что возникновение налета на языке после приема пищи является нормальным явлением. Если же проблема сохраняется на протяжении длительного времени, можно говорить о развитии некоторых заболеваний.
По словам специалиста, налет часто бывает при простуде. В таком случае на языке образуются пленки белого цвета.
Плохая гигиена полости рта – еще одна причина налета. Иногда из-за этого появляются микроорганизмы, иногда даже грибки. Заподозрить проблему можно в том случае, если налет приобрел белый цвет и творожистую консистенцию.
Одна из первых проблем, с которой сталкивается человек, это авитаминоз. Особенно опасна нехватка витаминов группы В, которая приводит к малиновому языку. Подобная проблема очень неприятна, поскольку язык трескается и кровоточит.
– Если есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, особенно с желчевыводящими путями, на языке появляется коричневый налет, который иногда становится черным, – отметил Олег Янушевич.
Профессор добавил, что при инфекционных заболеваниях на языке вместе с налетом образуются язвы. При сахарном диабете появляется сухость в полости рта, дополняющаяся образованием пленки белого цвета. Патологии печени и желчного пузыря можно выявить по зеленовато-коричневому налету.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
871
Стало известно, о каких болезнях говорит цвет налета на языке
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter